Boter maakt verrassende comeback

Nieuwe cijfers over de caloriebom verrassen marktexperts bij Nederlandse diervoeder- en zuivelbedrijven. De strijd tegen obesitas vult dagelijks uren aan tv-programma’s, maar Amerikanen gebruiken bijvoorbeeld dit jaar 8% meer boter. Die toename is sinds 1967 niet zo sterk geweest, aldus het Amerikaanse ministerie van Landbouw.

Restaurants en grote hamburgerketens in de VS laten volgens databedrijf Bloomberg vaker de olijfolie staan en bakken met boter, omdat klanten dat smakelijker vinden. Japanners zijn zelfs aan koffieboter begonnen. Een trend onder jongeren is om grasboter in de koffie te doen. Consumenten in Azië kunnen zich vaker boter veroorloven en verkiezen het vette en in hun ogen meest ‘natuurlijke’ product boven margarine.

Boter is ook voor consumenten die op hun lijn letten „niet langer de vijand”, aldus zuivelorganisatie Dairy Australia.

Producent US Foods zette vet geboterde croissants op de ontbijtkaart; ze behoorden met alle boterproducten (+7%) tot de bestverkochte productcategorieën.

Diëtisten hebben een verklaring. Consumenten worden doorlopend aangevallen op hun suikergebruik. Ze beperken dat, in ruil voor een extra lik boter.

Beursbedrijf Euronext biedt sinds 2015 in Amsterdam beleggingsderivaten aan in boter en lijkt te profiteren. Zo steeg de prijs van boter uit Australië en Azië van $3000 per ton begin 2016 naar $5000 nu. Aan de Chicago Mercantile Exchange steeg de boterprijs in vijf maanden 14%. Volgens het CBS kent Nederland met 146 miljoen ton nog volop boter. Keerzijde van de botermanie is dat roombotercroissantjes bij de bakker duurder worden.