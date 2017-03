Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Samsonite boekt recordomzet

40 min geleden

HONGKONG - Kofferproducent Samsonite heeft afgelopen jaar een recordomzet geboekt. Het Amerikaanse bedrijf wist daarbij ruim 29 procent meer winst te noteren dan een jaar eerder. Volgens topman Ramesh Tainwala was 2016 daarmee het beste jaar voor Samsonite sinds de onderneming in 2011 de gang naar de beurs maakte in Hong Kong.