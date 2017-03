'Nintendo verdubbelt productie Switch'

De Switch kwam twee weken geleden op de markt en lijkt een verkoophit. In een week tijd werden wereldwijd zo'n anderhalf miljoen exemplaren verkocht. Nintendo zou voor het boekjaar dat in april begint, in totaal 16 miljoen exemplaren van de Switch willen maken in plaats van de aanvankelijk geplande 8 miljoen.

Als al die apparaten verkocht worden, zou de Switch de grootste kaskraker voor Nintendo zijn sinds de Wii die in 2006 werd geïntroduceerd. Zo'n succes kan de gamesproducent wel gebruiken; de verkoop van de opvolger van de Wii, de Wii U uit 2012, viel bitter tegen.