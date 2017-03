De Stichting Renteswapschadeclaim werd vorig jaar niet ontvankelijk verklaard in een collectieve procedure tegen de Rabobank. Volgens de rechter was er geen grond voor een collectieve actie, houdt SR zich niet aan de claimcode en heeft Lijesen als enig bestuurder van de stichting te veel macht.

Vanwaar dan tóch een ‘success fee’ in rekening brengen? “Dat zit zo: ik heb mij intensief beziggehouden met de algemene compensatieregeling, het zogeheten ‘herstelkader’, waarin banken hebben toegezegd dat klanten €3000 in rekening mogen brengen voor juridische kosten. Daarom heb ik besloten om de met de deelnemers vastgelegde success fee van 25% te matigen tot dat bedrag”, aldus Lijesen.

In de brief die Stichting Renteswapclaim deze week stuurde aan haar deelnemers die bankieren bij ING, staat dat zij het bedrag vóór 1 mei moeten betalen. Dat is opmerkelijk, aangezien velen nog niet eens weten of ze überhaupt voor de compensatieregeling in aanmerking komen. Als Lijesen hierop wordt aangeproken door DFT, reageert hij geschrokken: ,,Indien hun bank deze kosten niet vergoedt, hoeven de deelnemers de rekening niet te betalen”.