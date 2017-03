En dat terwijl hij tot op heden grote corporate overnamegevechten nooit is aangegaan.

„We hadden een actieve speler kunnen zijn in een consoliderende wereld.”

Met deze hartenkreet schrijft een voormalig AkzoNobel-manager per sms zijn frustratie van zich af, als hij verneemt dat de Amerikaanse rivaal PPG een overnamebod op AkzoNobel heeft gelanceerd.

Wrevel

De sms verwoordt wat een deel van het oude AkzoNobel-kader vindt van de gang van zaken de afgelopen jaren. In 2008, na de overname van het Britse Imperial Chemicals International, was AkzoNobel de grootste verfmaker ter wereld. Maar er moet intern nog veel gebeuren.

Dat moet Ton Büchner doen, in 2012 als ceo de opvolger van Hans Wijers.

In 2013 verkoopt Büchner - kort na een paar maanden gedwongen ziekteverlof wegens oververmoeidheid - Akzo’s Noord-Amerikaanse decoratieve verven aan PPG. De deal wekt intern wrevel op.

Je bruggenhoofd op de grootste decoratieve vervenmarkt (de VS) te verkopen en dan ook nog aan de aartsrivaal op diens thuismarkt, raakt Akzo-mensen diep.

Gecharmeerd

Conrad Keijzer, één van AkzoNobels divisiehoofden, laat kort daarop zijn oog vallen op de verf- en coatingsdivisie van DuPont. De Amerikanen willen er van af, dopen het bedrijf Axalta en brengen het naar de beurs.

Keijzer is gecharmeerd van een plan van zakenbank Morgan Stanley, dat een krediet van $8 miljard beschikbaar stelt. Financiers uit Singapore zijn bereid om mee te werken.

Büchner houdt de boot echter af. Ook wordt de relatie die Wijers opbouwde met het Mexicaanse familiebedrijf Comex niet verzilverd. Het wordt net als het Amerikaanse Valspar voor de neus weggekaapt door concurrent Sherwin Williams.

Trots

Boze tongen vragen zich af of Büchner een ander mens is geworden na zijn oververmoeidheid. Risicomijdend, met de blik naar binnen gericht en de drang om alles intern te beheersen.

Geen conference call mist hij. De balans van AkzoNobel wordt steeds verder opgepoetst. Een hogere kredietbeoordeling door Moody’s doet Büchner glimmen van trots. De divisiehoofden moeten vanaf dan elke week schriftelijk rapporteren aan Bücher.

Büchners aversie tegen veelal door zakenbanken voorgestelde grote deals komt niet alleen door zijn interne focus, maar vooral door zijn zorgen over het pensioenprobleem dat de overname van ICI opleverde. AkzoNobel loopt elk jaar voor honderden miljoenen aan verplichte bijstortingsrisico’s, zeker als de rente naar een historisch dieptepunt gaat.

Niet klaar

Büchner wil geen risico’s nemen tot de pensioenproblemen zijn ingedamd. De boodschap die zakenbanken steevast te horen krijgen: onze balans is nog niet klaar voor grote overnames. Die opstelling verandert pas rond de meest recente jaarwisseling.

Dat blijkt ook op een ander dossier. Werner Führmann wordt er al in 2015 op gewezen dat hij ceo kan worden van de te verzelfstandigen chemiedivisie. Führmann heeft daar wel oren naar, maar de aankondiging blijft maar uit. De Duitser besluit met pensioen te gaan.

„AkzoNobel is in deze kwetsbare positie terecht gekomen omdat het niet eerder grote deals heeft gesloten. Als PPG wordt afgeweerd moet Büchner vol gas geven”, duidt een bron uit de top van Akzo. „Het is nu aan Büchner om het ongelijk van zijn criticasters te bewijzen.”