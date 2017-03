Een goede zomerbaan is niet alleen lucratief, maar kan ook zomaar een opstap zijn naar een (nieuwe) carrière. Zo neemt de ANWB Alarmcentrale na elke zomer een aantal tijdelijke krachten in vaste dienst.

Moet je wel eerst die zomerbaan bemachtigen. „Op al onze locaties – de Alarmcentrale in Den Haag en de steunpunten in Lyon, München en Barcelona – hebben we in totaal zo’n 400 man nodig voor hulp bij persoonlijk leed en pech onderweg”, zegt manager Heleen Kamp. „In de zomer zitten hier twee keer meer mensen dan in het laagseizoen.”

Talen spreken

Werken bij de ANWB betekent werken op een callcenter, maar dan eentje waar talenkennis centraal staat. „We vragen van iedereen dat ze Nederlands, Engels en minstens één extra vreemde taal spreken”, zegt Kamp.

„Frans, Italiaans of Spaans, maar ook Pools en Turks zijn welkom. En de medewerkers moeten zich kunnen verplaatsen in de situatie van mensen, maar ook zakelijk blijven. We voeren een verzekering uit, en moeten ons dus ook aan de voorwaarden houden.”

Werken op de Alarmcentrale is leerzaam en interessant, maar het werk vindt plaats in een kantoor. In de buitenlucht werken kan ook, bijvoorbeeld in het Dolfinarium in Harderwijk.

„We hebben in de zomer 350 mensen nodig, zegt hr-manager Adriaan Bruinink. „Vaak zijn dat mensen uit de regio: scholieren, studenten, maar ook een grote groep senioren.” Zij moeten gastvrij en enthousiast zijn, flexibel en beschikbaar. Bruinink ziet concurrentie van andere werkgevers: „Van de Valk heeft het jaar rond werk, wij niet.”

Disneyland

En voor wie droomt van een zomer tussen de dolfijnen: nee, het Dolfinarium is niet op zoek naar mensen die in de zomer voor de dieren willen zorgen. „Dat is helaas voorbehouden aan onze vaste medewerkers.”

Ook Disneyland Parijs heeft elk jaar honderden Nederlanders nodig – medewerkers van het attractiepark, maar ook dansers die met hun favoriete tekenfilmfiguren de parade van het park vormen.

Sinds 2008 is Mariëlle van het Schut een van hen. Op 23-jarige leeftijd vertrok ze, na een succesvolle auditie, naar Parijs. „Er kwam veel op me af. Een andere taal, cultuur en ander land. Ik heb vooral aan de werkcultuur moeten wennen: die is minder strak en gehaast dan in Nederland.”

Geen negen-tot-vijf

Het fijnste aan werken bij Disneyland vindt de danseres de mogelijkheden die ze krijgt. „Het is geen standaard negen-tot-vijfbaan. Ik heb al twee keer in Disneyworld Japan gewerkt en heb ook in andere shows gespeeld.”

Over een week gaat in Disneyland Parijs een nieuwe parade van start. Van het Schut is druk met de voorbereiding. Een nieuwe choreografie instuderen, maar ook kostuums passen en make-up uitproberen.

Nicole Korssen werkt al sinds de opening in 1992 bij het park, en sinds tien jaar op de hr-afdeling. Ze houdt zich onder meer bezig met het aannemen van Nederlanders. „Wij zoeken jaarlijks 8000 werknemers voor 500 verschillende functies.” Ze ziet dat medewerkers het park, net als Van het Schut, redelijk trouw blijven. „Gemiddeld tien jaar.”

Bij 85% van de banen die Disney aanbiedt, gaat het om vaste contracten. De eisen variëren. In principe moet je de Franse taal machtig zijn – voor sommigen een struikelblok omdat nog maar weinig scholieren Frans als bijvak kiezen.

Getipt

Toch zijn ook niet-Franssprekenden welkom in Parijs. Stephan van den Hazel bijvoorbeeld, sinds een jaar werkzaam als ontbijtmedewerker in hotel Newport Bay Club. „Ik ben een groot Disneyfan en kwam vaak in het park. In de loop der jaren ben ik bevriend geraakt met een aantal medewerkers. Zij hebben me getipt.”

Van den Hazel sprak geen Frans, maar tijdens het gesprek merkte Korssen hoe gemotiveerd hij was. „Bij de ontbijtservice is taal van minder belang, als hij op een receptiefunctie had gesolliciteerd had ik hem niet kunnen aannemen.”

Een tweede barrière bij Disneyland is de hoogte van het brutosalaris dat met een bedrag vanaf de €1500 naar Nederlandse maatstaven laag is. De ANWB betaalt €1700, maar dat is volgens Kamp „een bedrag dat maar weinig zegt, omdat er nog onregelmatigheidstoeslagen bovenop komen.”

Andere wereld

Van den Hazel mag, omdat hij geen vast contract heeft, wel op de Disney Campus wonen. Al is hij daar weinig te vinden. Als om drie uur ’s middags zijn werkdag erop zit, gaat hij graag nog naar het park, dat voor werknemers gratis te bezoeken is. „Als ik op Main Street ben, wandel ik een andere wereld binnen.”

Hoewel ze het dansen nog steeds leuk vindt, zoekt Van het Schut een nieuwe functie binnen het park.

„Het heeft geen haast, als danseres kan ik nog een paar jaar mee, maar dansen op een harde ondergrond is zwaar voor je fysiek.” Voor talenten die haar willen opvolgen heeft ze zeker tips. „Wees niet verlegen bij de auditie en presenteer je goed. Naast techniek is een goede uitstraling belangrijk.”