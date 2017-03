ING stapt uit omstreden oliepijpleiding

Het besluit om het belang door te verkopen is genomen op verzoek van de indianenstam, met wie ING tien dagen een ontmoeting had. „De stam heeft ons duidelijk gemaakt dat hun belangen en positie als een soevereine natie niet juist zijn erkend in het proces met de overheid”, laat ING weten. Dit past volgens ING niet in de waarden van de bank.

$120 miljoen

ING had een lening van $120 miljoen verstrekt aan het bouwproject van in totaal $2,5 miljard. Tot dinsdag werd ingezet om de omstreden bouw van binnenuit als financierder positief te kunnen beïnvloeden. „De Standing Rock Sioux Tribe impliceerde echter dat zij zouden waarderen als ING zijn belang zou verkopen, omdat er weinig ruimte is voor investeerders om invloed uit te oefenen nu de aanleg gewoon doorgaat. De oproep voor een respectvolle dialoog geeft volgens de stam een waardevol signaal af.”