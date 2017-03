Twee van de drie fouten zijn zogeheten materiële fouten. Dat zijn fouten die zo groot zijn, dat ze van invloed kunnen zijn op de beslissingen die gebruikers van de jaarrekening nemen.

De fouten zijn gemaakt in de jaarrekening over 2013 en zijn gecorrigeerd in de jaarrekening over 2014. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vond de fouten zo ernstig dat ze EY onder druk zette om een zogeheten incidentmelding te doen, blijkt uit een vertrouwelijke brief uit mei 2015.