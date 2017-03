Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Lichte stijging Duits ondernemersvertrouwen

35 min geleden

MNCHEN (AFN) - Het vertrouwen van Duitse ondernemers in de economie is in maart licht gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde onderzoeksinstituut Ifo maandag.