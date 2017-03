Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Afblazen nieuwe zorgwet stuwt ziekenhuisaandelen VS

34 min geleden

Op Wall Street zaten maandag fondsen die actief zijn in de gezondheidszorg in de lift doordat het plan van de Amerikaanse president Donald Trump om ‘Obamacare’ te vervangen voorlopig van de baan is.