97-98% van de wetenschappers erkent het bestaan van klimaatverandering, die onder andere zorgt voor meer droogtes en bosbranden. Toch twitterde de Amerikaanse president onlangs dat deze een verzinsel van de Chinezen is. „Maar Trump is ook een pragmaticus, die ziet dat hernieuwbare energie veel banen in de VS creëert”, stelt klimaatstrateeg Lucas White van GMO vast.

White constateert ook dat het bedrijfsleven duurzaamheid steeds meer omarmt. „Zelfs oliemaatschappijen gaan om. Total en Statoil investeren volop in alternatieve energie, en ExxonMobil en BP erkennen dat maatregelen nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan.”

De klimaatstrateeg meent wel dat een gedragsverandering bij consumenten nodig is. ,,Dit gaat niet vanzelf en een voorlichtingscampagne door de overheid biedt onvoldoende soelaas. Daarom pleit ik voor het extra belasten van CO2-uitstoot. Vlees zal ook duurder moeten worden, omdat de productie inefficient is en een bijidrage levert aan de opwarming van de aarde."

Tot voor kort waren beleggingen in schone energie riskant, vanwege hun grote afhankelijkheid van subsidies. Maar door de enorme prijsdalingen in de afgelopen jaren is zonne- en windenergie inmiddels nauwelijks meer duurder dan fossiele energie”, aldus White. Hij ziet dan ook goede groeikansen voor bedrijven in dit segment. „Maar nog aantrekkelijker op dit moment vind ik koperproducenten. Voor schone alternatieven zoals windmolens en elektrische auto’s is namelijk veel extra koper nodig.”