Nederlandse 'ogen' voor NASA-missie

53 min geleden

Nederlandse wetenschappers gaan de technologie ontwikkelen voor een NASA-missie in 2021. Het Netherlands Institute for Space Research (SRON) en de TU Delft gaan aan de slag met de detectortechnologie voor de ballontelescoop GUSTO die de volledige levenscyclus van sterren in beeld gaat brengen.