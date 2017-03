Grote afschrijving Ericsson

De afschrijving is het gevolg van ,,negatieve ontwikkelingen" rond projecten bij grote klanten. Ook zet het bedrijf flink wat geld opzij om kostenbesparingen versneld door te voeren.

Ericsson maakte eerder al bekend voor het eerst in acht jaar geen dividend uit te keren. Enerzijds is de maatregel nodig om de tegenvallende omzet door de moordende concurrentie op de markt voor netwerkapparatuur het hoofd te bieden. Daarnaast kampt Ericsson met klanten die minder investeren in draadloze netwerken.

Het Zweedse bedrijf onderzoekt ook de strategische opties voor zijn media-activiteiten. Ook past de onderneming zijn topmanagement aan en wordt het aantal geografische bedrijfsregio's teruggebracht van tien tot vijf.