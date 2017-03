Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Toshiba vraagt bankroet aan voor nucleaire tak

51 min geleden

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse nucleaire divisie van Toshiba, Westinghouse, heeft faillissement aangevraagd bij de rechtbank in New York. Het noodlijdende Japanse technologieconcern maakte vorige maand al bekend omgerekend miljarden euro's af te schrijven op de tak.