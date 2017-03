Werkgevers eisen nieuw ontslagrecht

Ondernemersorganisaties FME, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie en Uneto-VNI eisen daarom dat de Wet Werk en Zekerheid van minister Asscher op de schop gaat, zeggen ze in een gesprek met De Telegraaf. De werkgevers hebben vooral problemen met het ontslagrecht dat in hun ogen verder moet worden versoepeld. Bovendien moet de periode van de loondoorbetaling bij ziekte korter worden.

Te rigide

Uitgerekend oud-CNV-voorzitter Doekle Terpstra, nu voorman van de installatiebranche Uneto-VNI, stelt het huidige ontslagstelsel ter discussie: „Daar hebben we rigiditeit georganiseerd die niet meer passend is bij de dynamiek van onze sector.” De werkgevers vinden dat Asscher de ontslagregels nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt waardoor er grote huiver is om mensen een vast contract aan te bieden. Terpstra: „De komende weken moeten we een goed gesprek voeren over deze thema’s. En als we er niet uitkomen is het kabinet gelegitimeerd om selectief een keuze te maken.”

Volgens voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland krijgen de vakbonden twee tot drie weken de tijd om in te stemmen. „We zitten nu middenin een formatie. We moeten snel met een alternatief komen.” Terpstra sluit zich daarbij aan. „Het wordt wel of geen Paasakkoord.”

De grote verschillen in zekerheden tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers en zzp’ers liggen heel gevoelig bij de vakbonden.

Vier jaar geleden sloten werkgevers en toenmalig FNV-voorzitter Ton Heerts hierover het Sociaal Akkoord, maar dat wordt door het bedrijfsleven en veel politici achteraf als een mislukking beschouwd. De FNV heeft inmiddels een nieuwe voorman, Han Busker, maar onduidelijk is hoe toeschietelijk hij zal zijn richting de werkgevers.

De industriewerkgevers, op initiatief van FME, willen verder dat het nieuwe kabinet één miljard euro investeert in onderzoek en innovatie. Het geld moet onder meer besteed worden aan onderzoeksfaciliteiten, fieldlabs en centers of expertise. Een ander deel moet worden gebruikt om oplossingen te vinden voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de energietransitie.

Technische studie

Ook moet het nieuwe kabinet volgens hen het Techniekpact, een samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, verder uitbouwen. Het pact is bedoeld om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de technische sector te verbeteren en daarmee het tekort aan vakkrachten terug te dringen.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming stelt dat het eerste Techniekpact een groot succes is. „De doelstelling was om ervoor te zorgen dat vier op de tien studenten kiest voor een technische opleiding. Dat is bijna gelukt. Maar de ambitie moet hoger liggen. We moeten daarom gaan voor zes op de tien. In deze sector liggen de banen voor het oprapen.”