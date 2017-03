Fraude in betalingsverkeer neemt flink af

Vooral bij internetbankieren kwam fraude minder voor. Met 822.000 euro lag de schade daar bijna 80 procent lager dan in 2015. Fraude met betaalpassen kostte met 5,6 miljoen euro bijna een derde minder dan een jaar eerder. De sterke dalingen laten volgens de belangenorganisaties zien dat banken er steeds beter in slagen fraude tijdig te detecteren en dat consumenten zich beter bewust zijn van de risico's.

"Ondanks het succes van banken om fraude in het betalingsverkeer te beperken, blijft alertheid geboden", waarschuwde de vereniging echter. "Criminelen richten zich steeds vaker op andere, niet bancaire vormen van fraude zoals internetoplichting via bijvoorbeeld Marktplaats of factuurfraude."