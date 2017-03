'Licht lagere opening beurzen New York'

Voorbeurs werd in een definitieve raming gemeld dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 2,1 procent is gegroeid op jaarbasis. Bij een eerdere schatting werd een groei met 1,9 procent gemeld. Economen rekenden in doorsnee op een bijstelling naar 2 procent. De wat sterkere groei is mede te danken aan de consumentenbestedingen die hoger lagen dan eerder werd aangenomen.

Uitkeringen

Daarnaast werd bekend dat de uitkeringsaanvragen in de VS vorige week met 3000 zijn gedaald tot 258.000. De consensus van economen lag op 247.000 aanvragen.

Meerdere bestuurders van de Fed geven speeches, zoals de president van de Fed van New York William Dudley. Ook de presidenten van de Fed in Cleveland, San Francisco en Dallas zullen optreden.

Yoga

Bij de bedrijven op Wall Street kan de maker van yoga- en sportkleding Lululemon Athletica op aandacht rekenen. De onderneming kwam met zwakke vooruitzichten voor het eerste kwartaal en staat voorbeurs diep in het rood.

Oliebedrijf ConocoPhillips staat voor een hoger begin. Het concern verkoopt voor 13,3 miljard dollar aan olie- en gasbezittingen in Canada aan Cenovus Energy. Met de opbrengst wil ConocoPhillips de schuld verlagen en eigen aandelen inkopen.

De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag aan het slot van een vrij kalme handelsdag een wisselend beeld zien. De Dow-Jonesindex sloot met een verlies van 0,2 procent op 20.659,45 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,1 procent in de plus op 2361,13 punten en technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent vooruit tot 5897,55 punten.