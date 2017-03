DNB en AFM verbeteren toetsing bankiers

In december uitte de onafhankelijke commissie Ottow kritiek op het toetsingsproces in de financiële sector, dat onvoldoende transparant zou zijn. De AFM en DNB, die zelf om het onderzoek hadden gevraagd, zeggen de verbeterpunten nu te hebben doorgevoerd.

Zo is de online-informatievoorziening over de toetsing verbeterd. Ook is onder meer de rechtspositie van de kandidaat verbeterd, wordt meer gewerkt met externe deskundigen en wordt een vertrouwenspersoon ingesteld.

De toetsing van bestuurders en commissarissen is sinds de financiële crisis extra aangescherpt. Jaarlijks worden er circa 2500 toetsingen uitgevoerd. Ongeveer 96 procent van de voorgedragen personen krijgt een positief oordeel.