HAL boekt meer winst ondanks tegenvaller GrandVision

HAL meldde een totale omzet van 8 miljard euro, tegenover een kleine 7,8 miljard euro in 2015. Onder de streep hield HAL 871 miljoen euro over. Een jaar eerder was de nettowinst nog 630 miljoen euro.

De nettovermogenswaarde kwam 317 miljoen euro lager uit. Dat was positiever dan de in januari gemelde daling van circa 350 miljoen euro op basis van voorlopige cijfers. De lagere koerswaarde van optiekbedrijf GrandVision had een negatief effect van 1,3 miljard euro.

Dividend

HAL stelt beleggers een dividend van 7,10 euro per aandeel in het vooruitzicht. Die beloning wordt voor de helft in contanten en de helft in aandelen uitgekeerd.