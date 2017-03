Schoonenberg gooit hoorconsulenten eruit

Er gaan dit jaar in totaal honderd van de bijna 490 banen bij Schoonenberg verloren. Nu telt de keten nog 180 hoorzorgconsulenten. Zestig van hen wordt nog een opleidingstraject aangeboden, waardoor ze ook audicien kunnen worden. Verder komen er nog twintig in aanmerking voor overige openstaande functies in de winkels.

De keten meldde donderdag tevens meer te gaan investeren op het gebied van digitalisering. De ingrepen zijn nodig om efficiënter te werken en tegelijk de kwaliteit van diensten te verbeteren. Zo kan de klant straks veel zaken thuis online voorbereiden waarvoor hij voorheen naar de winkel moest komen en kan mensen in het filiaal beter advies op maat worden aangeboden.

Prijsdruk en concurrentie

De markt voor hoortoestellen en begeleiding bij hoorzorg is de laatste tijd erg in beweging. Enerzijds zijn er door de vergrijzing steeds meer mensen met hoorproblemen, anderzijds staan de prijzen onder druk omdat zorgverzekeraars scherper inkopen. Daarbij is sprake van toenemende concurrentie. Zo timmert brillenketen Specsavers de laatste jaren ook stevig aan de weg met hoortoestellen.

Schoonenberg bestaat al sinds 1926 en telt ongeveer tweehonderd winkels. Sinds kort heeft de keten ook nog enkele shop-in-shops binnen zelfstandige opticiens.