Boston Scientific, naar eigen zeggen de grootste werkgever in Kerkrade, stak de afgelopen twee jaar al zo'n 20 miljoen euro in de locatie in Zuid-Limburg, voor onder meer robotica. Vrijdag wordt het distributiecentrum officieel heropend.

Vanuit Kerkrade wordt voor zo'n 2 miljard euro aan medische apparatuur verstuurd naar ziekenhuizen in heel Europa. Daarmee is het goed voor ongeveer een vijfde van de totale omzet van Boston Scientific.

Limburg heeft een traditie met medisch-technologische bedrijven. Diverse grote internationale spelers zijn er actief. De Limburgse gedeputeerde Twan Beurskens noemt de nieuwe investering van Boston Scientific een "grote aanwinst voor de regio".