premium

Chinese industrie toont verder herstel

32 min geleden

PEKING (AFN) - De activiteit in de Chinese industrie is in maart in het sterkste tempo in bijna vijf jaar gegroeid. Daarbij werd voor het eerst sinds 2012 ook geen afname van de werkgelegenheid in de fabrieken gemeld, blijkt uit graadmeters die de Chinese overheid vrijdag heeft gepubliceerd.