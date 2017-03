In het diepste geheim is donderdag een internationale klopjacht gestart om zwartspaarders te ontmaskeren, aldus het AD. Behalve over de Nederlanders heeft de FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) informatie over 55.000 spaarders uit het buitenland.

Vrijwel tegelijkertijd vonden acties plaats in Nederland, Australië, Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. In Nederland doorzocht de FIOD woningen in Den Haag, Hoofddorp, Zwolle en Venlo.

De hoeveelheid Zwitserse bankgegevens is voor de FIOD vergelijkbaar met de vorig jaar uitgelekte Panama Papers.