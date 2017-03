'Met kleinere bedrijven meer mans'

Volgens Brett is het voor kleinere ondernemingen eenvoudiger om in omvang te verdubbelen dan grote bedrijven en zijn beleggers bereid om daar meer voor te betalen. Hij wijst er op dat ondanks de snelle stijgingen van de koersen in de afgelopen jaren de waarderingen van smallcaps nog steeds relatief aantrekkelijk zijn.

Matthew Dobbs, Global head of Small Cap bij Schroders meent dat kleinere bedrijven kansen bieden doordat zij door hun snelle besluitvaardigheid beter kunnen inspelen op de ongekende technologische- en maatschappij veranderingen. Wel benadrukt hij het belang om elk bedrijf financieel goed onder de loep te nemen.

Paul Marriage, Head of Dynamic Small Cap bij Schroders benadrukt dat kleinere bedrijven door hun omvang minder in de belangstelling staan bij beleggers, maar bij bewezen prestaties ontdekt kunnen worden en de koers daar de vruchten van gaan plukken.