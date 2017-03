Banken vangen bot in strijd tegen Apple Pay

Dit oordeel van de Australische mededingingsautoriteit ACCC is wereldwijd een flinke tegenvaller voor banken die ontevreden zijn over de restricties met mobiel betalen bij Apple.

De Commonwealth Bank of Australia, Westpac Banking Corporation, National Australia Bank en de Bendigo & Adelaide Bank hadden bij hun waakhond een zaak aangespannen over de restricties op de iPhone van de computergigant.

NFC-chip

In tegenstelling tot de telefoons met het besturingssysteem Android van Google, schermt Apple de zogenoemde NFC-chip op de iPhone af. Deze chip, die ook in betaalkaarten wordt gebruikt, is een soort antenne die contactloos betalen mogelijk maakt. Voor Android-telefoons kunnen banken eigen betaalapps maken.

Dat kan niet voor de iPhone, waar mobiel betalen alleen via Apple Pay mogelijk is. Deze eigen betaalapplicatie van Apple is nu in zo’n twintig landen actief, waaronder Australië. In Nederland is Apple Pay niet beschikbaar. Hierdoor is mobiel betalen met de iPhone hier niet mogelijk.

Vrije keuze

De ACCC vond het pleidooi van de banken dat zij met vrije toegang concurrerende betaalopties kunnen realiseren niet opwegen tegen de eigen koers van Apple. „Apple en Google vechten om klanten met aparte business modellen. Vrije toegang tot de NFC-chip kan Apple’s strategie via hardware en software plus het besturingssysteem op de iPhone in het algemeen schaden”, stelt de ACCC.

Ook zijn er volgens de waakhond voor consumenten genoeg alternatieven, zoals pasjes, horloges en ringen met NFC-chips.