'Dol op belasting en Kijkshop'

De fiscus ging tot 2017 uit van een fictief rendement van 4%, terwijl de spaarrente al jaren aanzienlijk lager is. Geen wonder dus dat de vermogensrendementsheffing gehaat wordt. In een nieuw proefproces bepaalde de rechter echter dat de heffing niet in strijd is met internationale verdragen.

Kijkshop sluit bijna een kwart van zijn filialen in Nederland om het hoofd boven water te kunnen houden. Of het voldoende zal zijn, is twijfelachtig. Deskundigen en bezoekers van DFT vinden het concept verouderd.

Het nieuws dat een aflossingsvrije hypotheek door de AFM als een potentiële tijdbom wordt gezien, trok ook veel bekijks. Later in de week drong Klaas Knot eveneens aan op (extra) aflossingen. De president van de Nederlandsche Bank speelde zich op DFT echter nog meer in de kijker door het nieuws dat hij €15000 korting krijgt op zijn hypotheek.

Het bericht dat winkeliers met smart wachten op het nieuw vijftigje, ging erin als koek. Het nieuwe bankbiljet is moeilijker na te maken dan het huidige.

De kop 'Turkije weert Booking.com' deed het ergste vrezen voor Nederlandse toeristen. Gelukkig oordeelde de Turkse rechtbank dat alleen landgenoten geen gebruik meer mogen maken van de site.

Tot voor kort stond Jeroen Dijsselbloem in binnen- en buitenland in hoog aanzien. Onder meer Portugal dringt nu echter aan op zijn vertrek als voorzitter van de eurogroep. En wel door zijn opmerking dat Zuid-Europese landen hulp vragen na veel geld aan drank en vrouwen te hebben uitgegeven.