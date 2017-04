Minder huizen, net zo veel bezoekers Open Huizen Dag

Het aantal huizenjagers dat een bezoekje bracht aan één van de 22.000 deelnemende woningen kwam wederom uit op ruim 100.000, meldt de Nederlandse Vereniging van Makerlaars en Taxateurs (NVM).

Vooral buiten de Randstad waren de meeste huizen te bezichtigen en bleek de interesse om vrijblijvend woningen te bezichtigen groot. Ondanks dat er ditmaal minder woningen meededen, heeft de Open Huizen Dag volgens de NVM ’weinig van zijn aantrekkingskracht verloren’.

„In de Randstad, en dan vooral de grote (studenten)steden Amsterdam en Utrecht, neemt de interesse om deel te nemen langzaam af”, stelt NVM-woordvoerder Roeland Kimman. „Dat komt doordat verkopers in die krappe en oververhitte woningmarkt de extra aandacht uit de Open Huizen Dag niet meer direct nodig hebben. Maar de huizen die in de Randstad deelnamen hadden over het algemeen grote belangstelling.”