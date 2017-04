premium

Aspergeteelt Nederland groeit

47 min geleden

DEN HAAG - De oppervlakte landbouwgrond die in Nederland gebruikt wordt voor de teelt van asperges is in 2016 met 6 procent toegenomen. Vorig jaar was in Nederland 3.790 hectare landbouwgrond in gebruik voor de teelt van asperges. De opbrengst was ruim 18.000 ton, aldus het CBS.