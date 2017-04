Grote krimp van aantal winkels

Het aantal winkels steeg in de twee steden op Flevoland met respectievelijk 10% en 12% sinds tien jaar, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers. In Amsterdam en Middelburg bleef het aantal vestigingen ongeveer gelijk, maar in alle andere grote provinciesteden kromp het winkelaanbod hard. In Emmen, Maastricht en Terneuzen daalde het aantal vestigingen zelfs met meer dan 10%.

Gemiddeld daalde in Nederland het aantal vestigingen met 4,4% in tien jaar tijd tot 95.630. Er zijn vooral minder winkels in dvd’s en cd’s, fotocamera’s en baby- en kinderkleding.

Het aantal fysieke vestigingen van kledingzaken ging met 4,9% omlaag, maar vormt met ruim 15.000 vestigingen nog wel de grootste groep. Niet van alle soorten fysieke winkels daalde het aantal vestigingen. Zo zijn er nu 37,3% meer telefoonwinkels. Ook nam het aantal warenhuizen, viswinkels en tweedehandskledingzaken sinds 2007 toe, met meer dan 30%.

Klik hieronder om te downloaden:

04aprMS DFT meer minder winkels.pdf

Tegelijkertijd vervijfvoudigde in tien jaar het aantal webwinkels tot 32.000. Die groei kwam vooral bij online kledingzaken.