premium

'Staples in gesprek met mogelijke kopers'

53 min geleden

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse leverancier van kantoorbenodigdheden Staples praat met een aantal investeerders over een mogelijke verkoop. Dat meldde zakenkrant The Wall Street Journal dinsdag op gezag van bronnen rond de gesprekken, die zich overigens nog in een vroeg stadium zouden bevinden.