Amerikanen akkoord met overname Syngenta

Volgens Syngenta is met de goedkeuring in de Verenigde Staten een belangrijke stap gezet voor het afronden van de deal waarmee een bedrag van 43 miljard dollar is gemoeid. Daarmee is het de grootste buitenlandse overname door een Chinees bedrijf ooit. De Zwitsers verwachten de transactie in het lopende kwartaal af te ronden. Daarvoor is nog wel de toestemming van Europese toezichthouders nodig.

Brussel maakt zich onder meer zorgen over de sterke overlap in hun assortimenten aan bijvoorbeeld herbiciden en insecticiden.