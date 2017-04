Chinese beurzen doen goede zaken

De beursgraadmeters in Shanghai en Shenzhen die begin deze week de deuren nog dicht hielden vanwege vakantiedagen stegen 1,5% en 1,8%. De aandelenmarkt in Hongkong deelde niet mee in de opgewekte stemming.

Beleggers in China reageerden enthousiast op de aankondiging van afgelopen zaterdag over grootschalige investeringen door de regering in Peking met de aanleg van een nieuw zakencentrum.

De handel in een aantal beursgenoteerde bedrijven moest zelfs worden stilgelegd doordat ze meer dan 10% stegen.

Later deze week is de focus gericht op de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn ambtgenoot Xi Jinping in Washington.