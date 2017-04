premium

Banengroei bedrijfsleven VS beter dan verwacht

41 min geleden

NEW YORK (AFN) - De werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven is in maart veel sterker gegroeid dan was verwacht. Volgens salarisstrookverwerker ADP kwamen er 263.000 banen bij, terwijl economen in doorsnee op een groei met 185.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend.