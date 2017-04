Na ruim tien jaar leiding gegeven aan het familiebedrijf vindt Karis (58) het tijd voor nieuwe uitdagingen. „Ik wil graag de ruimte en tijd nemen om die te gaan verkennen. Tot het eind van dit jaar zal ik mij er volledig voor inzetten om de overgang naar mijn opvolger soepel te laten verlopen, zodat deze een optimale start kan maken”.

Onder Karis' leiding is Zeeman stevig gegroeid, zowel in Nederland als in het buitenland. De textielketen heeft nu 1290 filialen in zeven Europese landen. In 2015 werd een omzet van €530 miljoen geboekt. Omzetcijfers over 2016 zijn nog niet prijsgegeven.