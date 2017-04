Tsipras: EU-top bij uitblijven steunakkoord

De onderhandelingen tussen de kredietverleners van de EU, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Athene over hervormings- en bezuinigingsmaatregelen in ruil voor geld verlopen al maanden stroef. "Er komen steeds weer nieuwe eisen. Dat spelletje moet ophouden", zei Tsipras woensdag in Athene waar hij Tusk ontving. "De Griekse economie doet het beter dan verwacht. Er kunnen geen nieuwe opofferingen van het Griekse volk worden geëist."

Intussen wordt er op hoog niveau hard aan getrokken om te voorkomen dat de onderhandelingen helemaal vast lopen. Zowel dinsdag als woensdag hadden eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem en EU-commissaris Pierre Moscovici (economische en financiële zaken) gesprekken met de Griekse minister van Financiën Euklides Tsakalotos. De Grieken hebben vooral moeite met de eis dat er extra bezuinigd wordt op pensioenen. Volgens een hoge EU-functionaris is een technisch akkoord gemakkelijk in elkaar te timmeren maar politiek ligt het erg gevoelig.

Tusk riep in juni 2015 al eens een 'Griekse nood'-top bijeen. Nu lijkt hij optimistischer. "We zijn dichtbij een deal." Athene kan tot 2018 maximaal 86 miljard euro lenen, uitgekeerd in delen als Athene gevraagde maatregelen treft.