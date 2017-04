Kwart meer miljoenenhuizen

Amsterdam spant de kroon met ruim 8250 huizen van €1 miljoen plus. Alleen al aan de fraaie Keizersgracht staan er 281, zo blijkt uit het donderdag gepubliceerde Jaarverslag Miljoenenhuizen van vastgoeddatabedrijf Calcasa.

In de Top 10 straten met de meeste miljoenenhuizen staan slechts drie van buiten Amsterdam: de Nieuw-Loosdrechtse Dijk in Loosdrecht, de Rubenslaan in Bilthoven en de Riouwstraat in Den Haag.

Twee straten in Nederland tellen uitsluitend miljoenenwoningen: de Konijnenlaan en Bloemcamplaan in Wassenaar.