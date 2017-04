Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Draghi: ECB gaat koers niet verleggen

37 min geleden

FRANKFURT (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) is niet van plan af te wijken van zijn huidige koers. Dat betekent dat een eerste verhoging van de rentetarieven in de eurozone op zich laat wachten tot ruim na de afloop van het opkoopprogramma van de centrale bank. Dat zei ECB-president Mario Draghi donderdag tijdens een toespraak in Frankfurt.