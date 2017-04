Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

’Meeste geld dit jaar naar internetreclame’

31 min geleden Pieter van Erven Dorens

Amsterdam - De online advertentiemarkt is in 2016 met 11,3% gegroeid naar een omzet van €1,6 miljard. Daarmee zou internetreclame volgens brancheorganisatie IAB Nederland op koers liggen om dit jaar groter te worden dan alle reclame via traditionele mediatypen als tv, radio en print.