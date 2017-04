premium

'Groeidip VS is van tijdelijke aard'



Hoewel de economische groei in de VS over het eerste kwartaal van 2017 waarschijnlijk is teruggevallen in vergelijking met de laatste rie maanden van het jaar zal de tijdelijke dip geen opmaat voor het gehele jaar zijn. Dat stelt Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij Standard Life Investments.