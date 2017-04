"Onze economie is aan het vertragen", zei Fink donderdag op zakenzender CNBC. Volgens hem was de Amerikaanse economie in het afgelopen kwartaal mogelijk de traagste groeier in de G7, die naast de Verenigde Staten bestaat uit Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk, Italië en Japan.

Minder toeristen

De Amerikaanse economie wordt eveneens geraakt door een daling van het aantal toeristen. "Zij vrezen dat zij minder welkom zijn", aldus Fink.