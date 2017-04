De operationele winst steeg in de eerste drie maanden van 2017 met bijna 50 procent tot 9,9 biljoen Koreaanse won (8,2 miljard euro). Daarmee werd het recordniveau van het derde kwartaal van 2013 bijna geëvenaard. De omzet liep vorig kwartaal op naar ongeveer 50 biljoen won. Cijfers over de nettowinst volgen later deze maand.

Samsung zag zich gedwongen de Note 7 helemaal terug te roepen, vanwege brandgevaarlijke batterijen. Eind vorige maand werden nieuwe smartphones gepresenteerd, die dat debacle weer moeten doen vergeten.