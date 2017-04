Overname Delta Lloyd gaat door via omweg

Alle voortekenen voor een geslaagde overname waren aanwezig (dwarsliggende aandeelhouders haakten afen toezichthouders gaven toestemming).

'Bundeling krachten'

Toch bleek het resultaat van het bod nog niet helemaal bevredigend. Ruim 20% van de Delta Lloyd-aandelen is niet binnengehaald via het bod. Desondanks sprak NN-ceo Lard Friese vrijdagavond over 7 april als een ’te markeren belangrijke dag’. „Het is de dag dat twee leidende verzekeraars hun krachten bundelen.”

Aandeelhouders bij de Amsterdamse verzekeraar konden tot vrijdagmiddag beslissen om in te gaan op het NN-bod. Inclusief het belang dat NN al bezat, kwam 79,9% van de aandelen in handen van NN na het overnamebod van €5,40 per aandeel. NN bood daarmee €2,5 miljard in totaal voor Delta Lloyd.

Juridische fusie

Het percentage is lager dan de gehoopte 95% waarmee de deal direct rond zou zijn. Gelukkig voor NN deed de verzekeraar het bod met de voorwaarde dat ook bij minimaal 67% aangeboden aandelen een overname zou kunnen slagen. Dan wel via een juridische fusie.

Nog twee weken

Eerst krijgen aandeelhouders vanaf maandag tot 21 april de tijd om hun stukken alsnog aan te bieden tegen dezelfde voorwaarden. Is dan de 95% nog niet bereikt, dan zorgt een juridische fusie ervoor dat Delta Lloyd opgaat in NN en krijgen Delta Lloyd-aandeelhouders die niet op het bod in gingen voor hun aandelen stukken NN in de plaats.

Bij de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Delta Lloyd in maart gingen aandeelhouders van de Amsterdamse verzekeraar bij de stemming via zeer ruime meerderheid akkoord met de fusie-optie als onderdeel van het bod.

Nieuwe fase

Friese zag het vrijdagavond ondanks de omweg zonnig in. „We kijken vooruit naar een nieuwe fase op onze weg als leidende speler in Nederland en België’.