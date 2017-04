Autobedrijf Pon wil fietsenfabrikant Accell kopen

De prijs betekent een premie van ruim 23% bovenop de slotkoers op maandag. De totale overnameprijs bedraagt bijna €850 miljoen.

Naar aanleiding van het voorstel voert Accell Group verkennende gesprekken met Pon. De Raad van Commissarissen en het bestuur van Accell zijn samen met hun adviseurs alle aspecten van het voorstel zorgvuldig aan het bestuderen en evalueren. Zij laten weten rekening te houden met de belangen van alle stakeholders.

Pon bezit al een aantal wereldwijde fietsmerken als Gazelle, Union en Cervélo. De Accell Group heeft een omzet van meer dan €1 miljard, is in achttien landen actief, en marktleider in Europa met bekende merken als Sparta, Koga en Batavus. Accell is genoteerd aan de Amsterdamse beurs.

Accell zou goed passen in de wereldwijde ambitie van Pon om een sterk fietsenmerk te worden. Pon werd bekend als importeur van Volkswagen, maar het grootste familiebedrijf van Nederland, importeert inmiddels ook Audi, Porsche, Lamborghini, Bentley en Bugatti. Pon verkoopt al zo’n 800.000 fietsen per jaar voor ongeveer €700 miljoen. Pon Holding zet een kleine €7 miljard om.

