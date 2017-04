DHL gaat eigen bestelbusjes vermarkten

DHL kondigde vorige week nog aan miljoenen in milieuvriendelijkere bezorging te zullen steken. Daarbij zouden de elektrische bestelauto's in zeker vijftig Nederlandse steden ingezet worden voor de pakketbezorging.

De elektrische wagentjes worden door het concern zelf in Duitsland geproduceerd. Tot nu toe bouwde StreetScooter het model dat speciaal voor het bezorgen van pakketten is ontworpen alleen voor eigen gebruik. Minstens de helft van de productie van dit jaar is nu voorzien voor externe kopers.

DHL rekent onder meer gemeenten en bedrijven met een grote vloot aan eigen transportmiddelen als potentiële klanten voor de StreetScooter.