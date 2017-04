premium

ILT haalt vervoersbedrijf van het spoor

47 min geleden

DEN HAAG - Goederenvervoerder HSL Logistik uit Den Bosch mag vanaf woensdag niet meer op het spoor rijden in Nederland. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) besloten. Het bedrijf blijft volgens de inspectie ondanks meerdere waarschuwingen in gebreke wat betreft de veiligheid. Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een veiligheidscertificaat wordt ingetrokken voor het Nederlandse spoor. HSL Logistik vindt de maatregel disproportioneel en wil de inspectie voor de rechter te slepen.