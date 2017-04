Sterk kwartaal containerhaven Rotterdam

In de eerste drie maanden van 2017 werden 2 procent meer goederen overgeslagen dan in dezelfde periode vorig jaar. De totale hoeveelheid overgeslagen goederen kwam daarmee op 119,3 miljoen ton.

Wat opviel is dat er minder olieproducten werden overgeslagen. Dat kwam met name door een vermindering van de doorvoer van Russische stookolie, als gevolg hogere exportbelasting in Rusland. Verder steeg de overslag van droge stukgoederen als kolen en ertsen. Vorig jaar kromp die tak juist, mede door sluiting van kolencentrales.

Er werden in het eerste kwartaal 8,8 procent meer standaardformaat containers verwerkt. Omgerekend naar gewicht groeide de containeroverslag zelfs met 10,8 procent tot 34,4 miljoen ton.

Volgens havendirecteur Allard Castelein hebben de Rotterdamse containerbedrijven sterk gepresteerd in een markt die maar beperkt groeit, maar hij waakt voor overmoed. "We moeten niet te vroeg juichen, maar dit lijkt voor Rotterdam een goed containerjaar te worden."