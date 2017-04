Refresco is sinds 2015 genoteerd aan de beurs in Amsterdam. De marktwaarde bedraagt op basis van de slotkoers van dinsdag zo'n €1,2 miljard. PAI bood ruim €1,4 miljard, ofwel afgerond €17,30 per aandeel Refresco.

Beleggers reageerden ondanks de afwijzing enthousiast op het overnamegerucht. De koers van het aandeel schoot woensdag tegen het einde van de ochtend zo'n 7 procent omhoog.

Oppertunistisch

Refresco ging in het voorjaar van 2015 naar de beurs in Amsterdam. Kort voor de beursgang onderhandelden de verkopende aandeelhouders ook al met onder meer PAI over een overname, maar de Fransen hikten destijds aan tegen de hoge vraagprijs van €1,5 tot €2 miljard.

Bronnen rond Refresco geven aan dat het frisdrankbottelbedrijf de deur resoluut dichtgooit, omdat het de Fransen verwijt in twee jaar tijd inhoudelijk geen wezenlijk ander verhaal te hebben bedacht. Het bod van PAI wordt als enigszins oppertunistisch gezien, en niet in het belang van aandeelhouders en andere stakeholders van Refresco. Het bedrijf streeft overnames in onder meer de VS na en houdt daarbij de mogelijkheid open om daarbij zijn beursnotering te gebruiken, door overnames met aandelen te financieren. Een hernieuwd bestaan in private equityhanden zou dat onmogelijk maken, en het bedrijf bovendien met forse schulden kunnen opzadelen, terwijl het zijn schuldenlast juist heeft teruggebracht.

Gekrenkt meisje

'Of dit een kwestie is van een gepasseerd meisje dat tegen een jongetje zegt: twee jaar geleden wilde je me niet graag genoeg, nu hoef ik je niet meer? Ja, zo zou je het wellicht kunnen omschrijven," aldus een insider.

Refresco produceerde in 2016 in totaal 6,5 miljard liter sap en frisdrank, zowel voor A-merken als huismerken. Daarmee werd een omzet behaald van zo'n 2,1 miljard euro en een nettowinst van 82 miljoen euro. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen meer dan 5500 mensen in dienst in Europa en de Verenigde Staten.

Hunkemöller

PAI is de voormalige investeringsarm van de Franse bank BNP PAribas, en in Nederland bekend als de voormalige eigenaar van lingeriemerk Hunkemöller en sinds 2016 eigenaar van vakantieparkenexploitant Roompot.

Bronnen rond het bedrijf verwachten niet direct dat andere private equityinvesteerders met rivaliserende beidingen zullen komen.