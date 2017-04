BlackBerry claimde lange tijd te veel te hebben betaald aan Qualcomm voor licenties voor het gebruik van technologie van het bedrijf. Qualcomm is wereldwijd verwikkeld in meerdere procedures over vermeend misbruik van zijn machtspositie en de hoge bedragen die het ontving aan royalties.

De schikking is vastgesteld in een arbitragezaak tussen de bedrijven. Een definitieve beslissing over de hoogte van het bedrag wordt eind mei genomen. Dan worden ook rente en juridische kosten doorberekend.