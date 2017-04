Met bijna 79.000 woningen die te koop staan is het aanbod nog niet op, zo blijkt uit de nieuwe kwartaalcijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM). Wel is de afname van ruim 38.000 in één jaar tijd een ongekend scherpe daling, valt NVM-voorzitter Ger Jaarsma op.

Door het kleinere aanbod, kelderden de woningverkopen het afgelopen kwartaal in Amsterdam (-19%), Haarlem (-8%), Utrecht (-8%), Amersfoort (-8%) en de stad Groningen (-11%). „Er worden hier gewoonweg te weinig woningen te koop gezet om verkocht te worden”, vat Jaarsma het samen.

„De komende kabinetsperiode moet er echt werk worden gemaakt van de opgave om jaarlijks 80.000 nieuwbouwwoningen te realiseren, met name in en rondom de steden”, waarschuwt Jaarsma. „Ik vind dat het Rijk en de gemeenten proactiever hun rol moeten oppakken bij deze nieuwbouwopgave.”

Appartementen

Vooral appartementen zijn steeds lastiger te krijgen. Van deze woningen staat bijna de helft minder te koop vergeleken met een jaar geleden. Vergeleken met het laatste kwartaal van 2016 is de daling zelfs 20,8 procent. Ook het aanbod vrijstaande woningen daalt flink, hoewel met 22,1 procent in één jaar tijd minder hard dan appartementen. Vooral in Amsterdam, Waterland, Leiden en de stad Groningen moeten kopers echt strijden om een woning.

De absolute gekte op de woningmarkt blijft echter zeer lokaal gebonden. Landelijk gezien nam de gemiddelde woningprijs in de eerste drie maanden van dit jaar met 1,1 procent maar licht toe vergeleken met het vorige kwartaal. Wel stegen de prijzen in een jaar tijd met 8,8 procent. Ook is een woning met gemiddeld 77 dagen nu al 31 dagen sneller verkocht dan een jaar eerder.

Spreiding

Buitengebieden profiteren door de krapte in het aanbod van koopwoningen in de steden. Er werden in het eerste kwartaal van 2017 landelijk gezien ruim 10% meer woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Tegenover de daling in de Randstad, staat de scherpe stijging in Brabant (Bergen op Zoom +40%, Uden +48%), de Achterhoek (Ruurlo Eibergen +42%, Doetinchem +40%) en de Kop van Noord-Holland (+40%). „Het goede nieuws is wel dat de dynamiek op de woningmarkt zich als een olievlek over Nederland uitbreidt”, concludeert Jaarsma.