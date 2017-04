Paasacties bij bakkerijen van de baan

Het akkoord met Borgesius Bakkersland laat volgens Van Beekum zien dat dreigen met acties loont. "Ze hebben eieren voor hun geld gekozen. We hebben niet in alles onze zin gekregen maar het is een overeenkomst waar we tevreden mee zijn", aldus de FNV-bestuurder. Hij gaat er vanuit dat het bedrijf niet als enige meer wil gaan betalen en de druk op anderen zal opvoeren.